Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmalara odaklanıldı. Sakat oyuncular idmanda yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk müsabakasının taktiği üzerinde durdu.
İdmana sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor