Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e Kaybederek Avrupa'ya Veda Etti

Stat: Reymana

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Shakhtar Donetsk : Riznyk, Vinicius Tobias (Dk. 81 Gocholeishvili), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon (Dk. 57 Newertton), Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho (Dk. 64 Sudakov), Kevin (Dk. 57 Bondarenko), Kaua Elias (Dk. 64 Traore)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 88 Necip Uysal), Muçi (Dk. 88 Jurasek), Abraham (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 12 Kevin, Dk. 45+2 Elias ( Shakhtar Donetsk )

Sarı kartlar: Dk. 16 Demir Ege Tıknaz, Dk. 71 Paulista, Dk. 79 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 37 Matviyenko, Dk. 60 Pedrinho, Dk. 70 Ocheretko, Dk. 71 Vinicius Tobias, Dk. 71 Bondar, Dk. 90+2 Alisson Santana ( Shakhtar Donetsk )

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, bu turda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

56. dakikada Shakhtar Donetsk atağında Alisson Santana'nın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada sol kanattan Newertton'un pasına hareketlenen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.