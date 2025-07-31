Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 Mağlup Olarak Avrupa Ligi'nden Elendi

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 Mağlup Olarak Avrupa Ligi'nden Elendi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya'da Shakhtar Donetsk'e 2-0 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar Konferans Ligi'ne düştü ve 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağdan ceza sahasına giren Alisson'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias (Gocholeishvili dk. 81), Marlon Gomes (Bondarenko dk. 57), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho (Sudakov dk. 65), Kevin (Newerton dk. 57), Elias (Traore dk. 64)

Yedekler: Kiril Fesiun, Irakli Azarovi, Yukhym Konoplia, Yehor Nazaryna, Eguinaldo, Maryan Shved, Alaa Ghram

Teknik Direktör: Arda Turan

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Kartal Kayra (Tayfur Bingöl dk. 78), Demir Ege (Amir Hadziahmetovic dk. 46), Joao Mario (Necip Uysal dk. 88), Rafa Silva, Muçi (David Jurasek dk. 88), Abraham (Semih Kılıçsoy dk. 65)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Arroyo,

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Kevin (dk. 12), Elias (dk. 45+1) (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Matvienko, Pedrinho, Oheretko, Tobias, Bondar (Shakhtar Donetsk), Demir Ege, Paulista, Emirhan (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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