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Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı

Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
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Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Mahmudu Bajo'nun transferi için kulübüyle 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo transferinde mutlu sona ulaşıyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARDI

Slovakya basınından Futbalove Zakulisie'nin haberine göre; Beşiktaş, Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha Mahmudu Bajo'nun transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer karşılığında Slovak ekibine 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği ifade edildi. Transferin kısa bir zaman dilimi içerisinde resmen açıklanacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Büyük bir potansiyel olarak lanse edilen Bajo, bu sezon çıktığı 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı. Genç isim, takımına skor katkısında bulunamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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