Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u isteyen dev kulüpleri reddetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un ilk 11'de şans vermediği milli futbolcu Semih Kılıçsoy'a Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu.

MİLAN VE EVERTON İSTEDİ

Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı. Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ 2 TAKIMI DA REDDETTİ

Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi. Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.

SEMİH'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon birçok karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı. Semih, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik katkı verdi. 19 yaşındaki genç yıldızın Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor