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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u isteyen dev kulüpleri reddetti

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Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulmaktan zorlanan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Milan ve Everton'dan teklif geldi. İtalyan devinin 12 milyon euroluk teklifine Everton da benzer seviyede karşılık verirken, siyah-beyazlılar rakamları reddetti. Kartal'ın beklentisi ise 25-30 milyon euro civarında.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un ilk 11'de şans vermediği milli futbolcu Semih Kılıçsoy'a Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu.

MİLAN VE EVERTON İSTEDİ

Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı. Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ 2 TAKIMI DA REDDETTİ

Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi. Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.

SEMİH'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon birçok karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı. Semih, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik katkı verdi. 19 yaşındaki genç yıldızın Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u isteyen dev kulüpleri reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Semih Kılıçsoy Beşiktaş Futbol Milan Spor

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Yorumlar (2)

Murat Bayraktar:

25 milyonluk adamsa neden oynamıyo.şaka gibisiniz yaa .suan en fazla 3 milyon erder oda yaşından dolayı.beşıktaş ın en buyük hatası bu oyuncuları daha birşey ispat etmeden böyle şisirmesi.bari oynatta öyl3 iste.bizd3 görelim herkeste görsün.bence iki kulüpt3 teklif yapmadı.yalan haberler

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Mehmet Peksöz:

Heee heee

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