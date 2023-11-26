Beşiktaş, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Samsunspor ile oynanan maçta 2-1 galip geldi. Maçta Marius ve Colley'nin golleriyle Beşiktaş galibiyete ulaştı.
1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Emre'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda araya giren Necip, filelere doğru giden topu kornere çeldi.
65. dakikada Chamberlain'in ceza sahası sol çaprazında çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
72. dakikada Necip'in sağdan taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarı çıktı.
80. dakikada Amir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
84. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Okan'dan seken topu arka direkte alan Gedson'un vuruşunda kale önünde Omar Colley'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Muhammed dk. 70), Lubo Satka, Van Drongelen (Laura dk. 87), Soner Gönül, Ait Bennasser (Schindler dk. 35), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Oliver Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 87)
Yedekler: Szumski, Alim, Nanu, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Osman
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Beşiktaş : Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut (Aboubakar dk. 46), Alex Chamberlain (Demir), Jackson Muleka (Semih dk. 90+4), Cenk Tosun (Tayfur dk. 68)
Yedekler: Ersin, Utku, Aytuğ, Umut, Gökhan, Emirhan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Marius (dk. 25) (Samsunspor), Cenk Tosun (dk. 17 pen.) Colley (dk. 84) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Marius, Satka (Samsunspor), Rosier (Beşiktaş) - SAMSUN