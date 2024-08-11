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Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki maçta Beşiktaş, 2-0'lık skorla galip geldi. Rafa Silva ve Paulista'nın attığı gollerle siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi hareketlenen Holse'nin şutu direğin üstünden az fakla auta çıktı.

26. dakikada Holse'nin penaltı noktasına çıkardığı topa sert ve düzgün vuran Ntcham'ın şutunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.

31. dakikada Semih'in defansın arkasına atığı topa iyi hareketlenen Rafa Silva, defansı geçip meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın yanından filelere yuvarladı. 0-1

36. dakikada Masuaku'nun soldan kestiği topa iyi yükselen Paulista'nın kafa şutu farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Oliver Ntcham, Carlo Holse, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Celil, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammet, Laura, Soner Gönül, Ercan, Haluk, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arhur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin, Onur, Salih, Necip, Demir, Muci, Muleka, Emirhan, Onana, Mustafa

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Rafa Silva (dk. 31), Paulista (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Muja, Bennasser (Samsunspor), Masuaku (Beşiktaş) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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