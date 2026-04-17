Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Samsun'a hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı