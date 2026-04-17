Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Samsun'a hareket edecek. - İSTANBUL