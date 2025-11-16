Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ Süper Lig'in on üçüncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirirken hazırlıklar salı günü saat 11.30'da yapılacak antrenman ile devam edecek.