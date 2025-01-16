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Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla sürdürüyor. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleşti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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