Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda bel ağrısı sebebiyle bugün de idmana katılmayan Rafa Silva'nın MR görüntülemesine gireceği açıklandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Tedavilerine devam edilen Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL