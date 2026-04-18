Beşiktaş ile Samsunspor 66. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında Samsunspor ile karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 65 kez rakip olurken, Beşiktaş bu karşılaşmalarda 35 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ta ayrıca eksik oyuncular ve ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında konuk olacağı Samsunspor ile ligde 66. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 39 puan neticesinde 7. sırada bulunuyor.

Ligde 66. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 65 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 19 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 102 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 59 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kartal'da üç eksik

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve sarı kart cezalısı olan Emirhan Topçu, Karadeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Öte yandan ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev alamayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçı öncesinde 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
