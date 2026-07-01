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Beşiktaş, Salih Uçan ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Salih Uçan ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp, 5 sezonda 136 maça çıkan ve 10 gol 14 asist kaydeden tecrübeli futbolcuya katkıları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Beşiktaş, 32 yaşındaki Salih Uçan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Salih Uçan ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplam 136 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlı ekipte 5 sezon forma giyen Salih Uçan, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, 2024-2025 sezonunda ise Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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