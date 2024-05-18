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Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 90+7. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA TEK GOL

Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoyla başladı. Hatayspor, 27. dakikada Massanga'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu golün ardından baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi ve ilk 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk takım, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Dele-Bashiru'nun 55. dakikadaki golünde ofsayt bayrağı kalsa da VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

ABOUBAKAR PUANI KURTARDI

Kalan dakikalarda Beşiktaş, Hatayspor kalesini ablukaya aldı. 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı Aboubakar gole çevirdi ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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