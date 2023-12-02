Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ı yendi ve tur atladı
Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımını yedi metre atışları sonucu 4-2 yenerek tur atladı.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. turunda Beşiktaş Safi Çimento, 34-27 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımını normal süresi 34-27 biten maçta yedi metre atışları sonucu 4-2 yenerek tur atladı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 17-13 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede farkı biraz daha açan Beşiktaş Safi Çimento, normal süreyi 34-27 üstün bitirdi.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı aynı skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, yedi metre atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.