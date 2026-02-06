Beşiktaş'tan bir transfer de kaleye
Beşiktaş, transfer dönemi son gününde Roma'nın kalecisi Devis Vasquez ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı kaleci, satın alma opsiyonuyla kiralanacak ve İstanbul'a getirilecek.
Roma'nın kalecisi Devis Vasquez Kartal oluyor
Ali DANAŞ / İSTANBUL, - TRANSFER çalışmalarının son gününde Agbadou ve Murillo ile defansı güçlendiren Beşiktaş, kaleye de bir takviye yapıyor.
Siyah-beyazlılar Roma'nın 27 yaşındaki kalecisi Devis Vasquez'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmayı sağladı. Kolombiyalı kaleciyi gün içinde İstanbul'a getirecek olan Beşiktaş, bu gece yarısına kadar transferi neticelendirmeyi amaçlıyor.
Roma'da bu sezon hiç maça çıkmayan Devis Vasquez, satın alma opsiyonlu kiralanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor