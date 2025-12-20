Çaykur Rizespor maçından notlar

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-3 berabere kalınan Trabzonspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Gökhan Sazdağı ve Emirhan'ın yanı sıra Afrika Kupası'na giden Ndidi ile hem kupaya gidip hem de kart cezalısı olan El-Bilal Toure'nin yerlerine Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Taylan Bulut, Paulista, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege – Kartal Kayra ikilisini görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Cerny, 10 numarada Orkun, sol kanatta ise Rashica'yı 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Abraham oldu.

RAFA SİLVA 48 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu. Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva 5 maçın kadrosunda yer almamıştı. Trabzonspor maçının öncesinde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, o maçın kadrosunda da yer bulamamıştı. Rafa Silva, Rizespor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da karşılaşma öncesinde Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncuların isimleri stadyumda anons edilirken, Rafa Silva'nın anonsu sırasında taraftarlar ıslıklarla oyuncuyu protesto etti.

KARTAL KAYRA VE DEMİR EGE 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz, uzun süre sonra ilk 11'de görev aldı. Demir Ege, 12 maç sonra ilk 11'e dönerken; Kartal Kayra Yılmaz da 14 maç sonra 11'de görevlendirildi.

TARAFTARDAN 'HAK YİYENLER DEĞİL, HAKKI YETENLER KAZANACAK" KOREOGRAFİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde bir koreografi açtı. Koreografi de siyah-beyazlı ekibin efsanevi ismi Hakkı Yeten'in resmi yer alırken; 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak' ifadelerine yer verildi. Öte yandan koreografi açıldığı sırada, siyah-beyazlı taraftaralar TFF yönetimi aleyhine bir süre tezahüratlarda bulundu.