Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının VAR'ı Turgut Doman oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Burak Demirkıran olacak.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Turgut Doman oturacak. Doman'a AVAR'da Emre Malok eşlik edecek. - İSTANBUL

