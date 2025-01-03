Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yıllar sonra bir ilk yaşandı.

EN ÇOK GOL POZSİYONU VERDİĞİ İLK YARIYI OYNADI

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı. Kara Kartal, ilk 45 dakikada 6 kez rakibine gol şansı tanıdı. Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok da yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. ev sahibi takımın golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken, siyah-beyazlıların beraberlik golü ise 45+3. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Öte yandan Kara Kartal'ın ilk isabetli şutunun golle sonuçlanması da dikkat çekti.