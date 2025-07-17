Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile ilgili bir açıklama yaptı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelmek için üçüncü kez tekrardan ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AİLESİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

İstanbul'a daha önce gelişi iki kez ertelenen Kyle Walker-Peters, ailesiyle birlikte işleri olduğunu öne sürmüş ve Beşiktaşlı yetkililerden ekstra süreler talep etmişti.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.