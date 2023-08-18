Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Milot Rashica, ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Milot Rashica, ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL