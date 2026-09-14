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Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 buçuk saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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