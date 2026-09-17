Beşiktaş-Olimpik Marsilya

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:Stat: TüpraşHakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara,...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic
Olimpik Marsilya: de Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit
Kaynak: AA