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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eugene Omoruyi'yi transfer etti

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, NBA ve Avrupa deneyimli forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, forvet Eugene Omoruyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks formasıyla adım atan Omoruyi, NBA'de ayrıca Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Washington Wizards gibi kulüplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezonu İspanya'da Baskonia formasıyla tamamlayan 1,98 boyundaki Omoruyi'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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