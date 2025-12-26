Haberler

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

Güncelleme:
Beşiktaş, futbol planlamasında Necip Uysal ve Mert Günok'un yer almayacağını açıkladı. İki futbolcuya kulüp bulmaları ve bulamadıkları takdirde ayrı çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.

BEŞİKTAŞ, Necip Uysal ve Mert Günok'un futbol planlamasında bugünden sonra yer almayacaklarını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
