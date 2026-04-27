Sergen Yalçın: Oyun bizi tatmin etmedi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ortaya konan oyunun kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyun ve skor beklediğimiz gibi olmadı. İç saha maçlarını iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Takım ve bireysel performans beklentilerin uzağındaydı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı ama şanssız da olunca kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bir an evvel problemleri çözüp neler olup bittiğine bakacağız. İyi bir sezon finali yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor"

Ligin son bölümünde bu tür performansların normal olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Bitime 3 maç kaldı. 4'üncülük pozisyonunu korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Maçın zor olacağıyla ilgili çok uyardım oyuncuları. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız ama bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Üzgünüz tabii ama sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Bu tür sonuçlar ligin sonunda olabiliyor. 4 takımın üçü kazanamadı bu hafta. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor. Kupadan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. Çok uyardım ama oyunculara fazla geçmemiş demek ki. Kupa bizim için çok değerli. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz."

Yalçın, ayrıca gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını ve kupa maçından sonra konuşacaklarını söyledi.