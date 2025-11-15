Beşiktaş, Milli Maçlar Arasında Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
