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Tullberg: Sonuçtan ve oyundan memnunum

Tullberg: Sonuçtan ve oyundan memnunum
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, kırmızı karta rağmen takımının performansından memnun olduğunu ve skorun rahatlattığını söyledi. Beşiktaş taraftarının atmosferini övdü.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Danimarka ekibi Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Tullberg, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Danimarkalı çalıştırıcı, "Mücadelenin başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra kırmızı kart gördük. Hakem sahada bunu verdiyse 'Kırmızı kart doğrudur' diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum ve gururluyum. Maçın bir kısmında 4-4-1'den 5-3-1'e geçmek zorunda kaldık. Sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. Biraz şanslıydık. Ancak sonuçtan ve takımın gösterdiği performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayan Mike Tullberg, "Avrupa'da oynamayı iyi biliyoruz. Ben 41 maçta görev aldım. Bir golden fazla bir skorla yenilmedim. O yüzden bugünkü skordan dolayı biraz rahatım. Tabii ki 11'e 11 oynasak daha iyi olabilirdi ama şartlar bu şekilde gelişti. Beşiktaş taraftarı çok özel bir atmosfer oluşturuyor. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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