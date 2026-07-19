Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.