Haberler

Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz'da Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı
İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi

Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi! Büyük sürprizler var
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü

Nesli tükenmek üzere, Türkiye'de görüntülendi
Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

Haluk Levent'ten "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddiasına yanıt
Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası

Araya giren kadına bile acımadılar! Plajda dehşet anları kamerada