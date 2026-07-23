Beşiktaş-Midtjylland: Muhtemel 11'ler
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: TüpraşHakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim
Kaynak: AA