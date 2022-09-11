Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde oyuncular aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Valerien Ismael Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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