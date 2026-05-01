Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 Yenerken Teknik Direktörler Maçı Değerlendirdi

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, 7 net gol fırsatı yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli olanın 3 puan olduğunu ve oyuncularının konsantrasyonundan memnun olduğunu ifade etti.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direk Direktörü Mirel Radoi, maça kötü başladıklarını ifade ederek, 7 net gol fırsatı yakaladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini belirtti.

Radoi,"Bizim için zor bir maçtı. Biz bunu kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık. Maça hazırlandığımız gibi başlayamadık. Pozisyon anlamında yavaş kaldık. Akabinde duran top ve hatadan gol yedik. 2-0'dan sonra kontrolü ele aldık ve daha iyi oynamaya başladık. Futbol adil bir oyun değil bunu da görmüş olduk. 7 fırsat yakaladık ama atamadık. Birebir kaldık ama onlarda da kaleye bile şut atamadık maalesef. Tabi bizim için sonu biraz acı oldu bugün. Maalesef yağmurda taraftarımız bizi destekledi onlar için 1 puan ya da 1 gol atamamız gerekiyordu ama inşallah onu da önümüzdeki maçlarda başaracağız. Futbolcuların anlaması gereken bir şey var. Gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlarda savaşmak zorunda. Takımı şu anda motive etmek biraz zor. Hala kalan puanlar bizi daha üstlere tırmandırabilir. Başka bir takıma gitmek istiyorlarsa onları takip eden takımlar için son 3 maç onlar için çok değerli. Bu şekilde oyuncularımızı takip eden takımlar futbolcunun ne kadar güçlü olduğunu görebilir. Hedefsiz bir takımda yüksek motivasyona sahip olmak çok önemli. Hayal kırıklıkları her zaman olacak. Bu oyunun bir parçası aslında" dedi.

SERGEN YALÇIN: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, kazandıkları için ve oyuncularının maça olan konsantrasyonundan dolayı memnun olduğunu ifade ederek "Maçla ilgili söylenecek en önemli şey alınması gereken 3 puandı. Artık ligin sonu geldi. Tabi ki oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Bugün çocuklar iyi mücadele etti. Önümüzde önemli maçlardan birisi var. Yarı final oynayacağız. Tüm konsantrasyonu oraya veriyoruz. Kazanmak her zaman önemlidir. Bugün en önemli olan şey 3 puandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
