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Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı

Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
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Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı ve sezonu kapattığı belirtildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmada sakatlanan İzmir ekibinin 23 yaşındaki futbolcusu Isaac Solet'in sağlık durumu belli oldu.

ÇAPRAZ BAĞINDAN SAKATLANDI

Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

SEZONU KAPATTI

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı ve sezonu kapattığı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Orta Afrikalı orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı takımla 11 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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