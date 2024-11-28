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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1'lik skorla kaybetti. Siyah beyazlılar, güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanan maçta tek golünü Rafa Silva ile buldu.

(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, güvenlik tedbirleri nedeniyle Macaristan'da seyircisiz oynadı. Debrecen şehrindeki karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetti.

Maccabi Tel Aviv'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 80. dakikada Patati kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 38. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Temsilcimiz, Ciro Immobile 71. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Beşiktaş 6 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv 3 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Maccabi Tel Aviv ise Rigas Skola'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA / Spor
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