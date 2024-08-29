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Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda değişiklik yaptı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında deplasmandaki ilk maçın 11'ine göre kadroda 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında deplasmandaki ilk maçın 11'ine göre kadroda 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, turun ilk maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Cher Ndour'un yerine Semih Kılıçsoy'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Beşiktaş Lugano Spor Spor Güncel Haberler

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