Beşiktaş, ligde 2 maçtır kazanamıyor
Beşiktaş'ın Süper Lig'de galibiyet hasreti Fatih Karagümrük beraberliğiyle birlikte 2 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini iki maça çıkardı.
Ligde 30. hafta müsabakasında Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kartal, evinde de Fatih Karagümrük engelini geçemedi.
Beşiktaş, ligde son galibiyetini 29. haftada iç sahada oynadığı Antalyaspor karşısında 4-2'lik sonuçla elde etmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı