Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş, Belçikalı milli futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi için Arsenal ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, Belçikalı milli futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen ve siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Emre Doğan