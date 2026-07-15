Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Trossard ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş Kulübü, Arsenal'den 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı 18 milyon avro karşılığında 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Oyuncuya sezon başına 6,5 milyon avro ödenecek.
Beşiktaş Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için İngiltere ekibi Arsenal'e 6 eşit taksit halinde üç yılda 18 milyon avro ödeneceği aktarıldı.
Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek oyuncuya her bir futbol sezonu için 6 milyon 500 bin avro ödeneceği de bildirildi.
Trossard, Beşiktaş Park'ta kulüp başkanı Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın saat 19.03'te taraftarların önünde gerçekleştirilecek törenle sözleşme imzalayacak.