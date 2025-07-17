Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinde ek süre talep etmesi nedeniyle vazgeçtiğini açıkladı. Kulüp, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

WIENER Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, kulübün belirlediği politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor

Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici

Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.