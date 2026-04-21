Beşiktaş, kupada Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonuyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan