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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı
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Beşiktaş Kulübü'nün 37. başkanını seçeceği olağanüstü seçimli genel kurul Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı. 27,588 üyenin oy kullanabileceği süreçte başkanlık için Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yarışacak.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş'ta, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışacak.

Siyah-beyazlılarda oy kullanma hakkı bulunan 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oylarını kullanabilecek. Sandıklar saat 17.00'de kapanacakken, Adalı beyaz, Aksoy da turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu'nun da seçimlerinin olacağı genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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