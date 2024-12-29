Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı
Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Ahmet Akpınar, kongre divan başkanı olarak seçildi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başkan adayları konuşma yaptı.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.
Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor