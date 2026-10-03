Beşiktaş Kulübü'nün genel kurulu başladı, divan başkanlığına Burak Özmen seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün genel kurulu başladı, divan başkanlığına Burak Özmen seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda divan başkanlığına Burak Özmen seçildi; 2027 mali yılı konsolide bütçesi de üyelerin oylarına sunulacak.
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda divan başkanlığına Burak Özmen seçildi.
Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporlar takdim edilecek. Faaliyet ve denetim raporları üyelere aktarıldıktan sonra görüşmelere başlanacak. Genel kurul toplantısında 01 Mayıs 2025-31 Mayıs 2026 dönemleri idari ve mali yönden üyelerin oylarına sunulacak.
Ayrıca 01 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de görüşülüp oylanacak.