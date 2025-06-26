Beşiktaş Kulübü'nün Engelliler Şubesi Kurucusu Erdem Göksel Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesinin kurucusu, siyah-beyazlı tekerlekli sandalye basketbol takımının genel menajeri ve kongre üyesi Erdem Göksel, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedensel Engelliler Şubemizin kurucusu, Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Genel Menajeri ve kongre üyemiz Erdem Göksel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Engelli bireylerin sporla toplumsal yaşama dahil olması için ömrünü vakfeden kıymetli büyüğümüz Erdem Göksel'in kulübümüze ve Türk bedensel engelliler spor camiasına hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağız. Erdem Göksel'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."