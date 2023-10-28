Beşiktaş Kulübü'nden futbolcuların sağlık durumu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama; Omar Colley'in ise sol dizinde eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama; Omar Colley'in ise sol dizinde eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklada UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan Bodo Glimt maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun sponsor hastanesinde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama; aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan defans oyuncusu Omar Colley'in ise MR görüntülemesinde efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edildi.

Açıklamanın devamında iki futbolcunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.