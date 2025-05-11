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Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Oy Sayımı Devam Ediyor

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Oy Sayımı Devam Ediyor
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Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda, oy sayım işlemleri devam ederken, ilk 10 sandıkta Serdal Adalı ön planda. Adalı, ilk sandıklardan itibaren rakibi Gürkan Aksoy ile arasındaki farkı açmaya başladı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 10 sandığın tasnifi tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede birinci sandıkta Adalı 102, Gürkan Aksoy 9 oy aldı. Serdal Adalı, ilk sandıktan itibaren rakibi Gürkan Aksoy karşısında farkı açtı.

Kongrede ilk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı bin 493, Gürkan Aksoy ise 185 oya ulaştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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