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Beşiktaş Kulübü borcunu 31 Mayıs 2026 itibarıyla 27 milyar 521 milyon lira açıkladı

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Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibarıyla borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olarak açıklandı. Bu rakam, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında denetleme kurulu üyesi Özgür Şentürk tarafından duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurul toplantısında denetleme kurulu üyesi Özgür Şentürk de mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla siyah-beyazlı kulübün borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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