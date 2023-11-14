Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi Özdemir Yazıcı hayatını kaybetti
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Karabük'teki hastanede vefat etti. Cenaze yarın Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi.
Yazıcı'nın cenazesinin, yarın ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Spor