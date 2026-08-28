Haberler

Adalı: İçerideki maçları kazanırsak turu geçeriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarındaki maçları kazanmaları halinde tur atlayacaklarını söyledi. Yeni takımın uyum sürecinde olduğunu belirten Adalı, eksikleri transferin son günlerinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarındaki maçları kazanmaları halinde tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Adalı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi töreninin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Tüm rakiplerin kendileri için aynı olduğunu belirten Adalı, "İçerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Bu arada onların uyum sürecini geçiriyoruz. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. 1-2 eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, lig aşamasında Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül