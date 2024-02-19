Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi
Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Baş, Beşiktaş yönetiminden plaketini aldı.
Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Nesrin Baş'a, Beşiktaş yönetiminden plaket verildi. Müsabakadan önce sahaya gelen Baş, plaketini ve çiçeğini siyah-beyazlıların iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek'ten aldı.
İkili daha sonra objektiflere poz verdi. - İSTANBUL